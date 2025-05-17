Нафигулла Аширов призвал имамов выйти из мечетей и работать с народом

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ» Председатель Духовного управления мусульман Азиатской части России, муфтий Нафигулла хазрат Аширов на Всероссийском форуме татарских религиозных деятелей в призвал имамов не сидеть в мечетях, а работать с народом.