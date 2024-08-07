Майор Гром Небратья сегодня снова взялись за старое. Как истинные последователи дело Адольфа решили вторгнуться в Россию на рассвете.
Граница также на замке. Небратья снова взялись за старое
Комментарии
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Наталия
И это совсем не повод для шуточек на эту тему. Наоборот, надо серьезно задуматься, почему такое вообще могло произойти.
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54 мин.
Lana_Borei Иванова
Мне такие ,,гости,, абсолютно не нужны
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44 мин.
Сергей Трофимов
укрофашистов уничтожать всех без жалости и в плен не брать не живых ни раненых немертвых смерть им всем
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17 мин.
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