Медвежий угол
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Медвежий угол

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Граница также на замке. Небратья снова взялись за старое

Граница также на замке. Небратья снова взялись за старое

Майор Гром Небратья сегодня снова взялись за старое. Как истинные последователи дело Адольфа решили вторгнуться в Россию на рассвете.

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Комментарии
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Наталия
И это совсем не повод для шуточек на эту тему. Наоборот, надо серьезно задуматься, почему такое вообще могло произойти.
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54 мин.
Lana_Borei Иванова
Мне такие ,,гости,,  абсолютно не нужны
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44 мин.
Сергей Трофимов
укрофашистов уничтожать всех без жалости и в плен не брать не живых ни раненых немертвых смерть им всем
Ответить
17 мин.

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