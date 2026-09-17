Зеленский: Китай помогает России чуть больше, чем нам, но это многое означает

У Украины вызывает большую досаду тот факт, что в противостоянии с Россией Китай выступает на стороне Москвы.
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