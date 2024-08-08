Подконтрольное ЦБ объединение инкассаций вынуждено закрыть производство брони

Российское объединение инкассации «Росинкас», находящееся под контролем ЦБ и ответственное за транспортировку наличных средств в территориальные подразделения регулятора, было вынуждено закрыть собственное производство по бронированию автомобилей, пишет РБК со ссылкой на слова предправления «Росинкаса» Василия Медведева.