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Сунак объявил "день позора для Британии" из-за скандала с зараженной кровью

Сунак объявил "день позора для Британии" из-за скандала с зараженной кровью

Global look press/dpa/Rolf Vennenbernd Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 20 мая "днем позора для британского государства" в связи со скандалом с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С.

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