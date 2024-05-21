Сунак объявил "день позора для Британии" из-за скандала с зараженной кровью

Global look press/dpa/Rolf Vennenbernd Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил 20 мая "днем позора для британского государства" в связи со скандалом с заражением тысяч пациентов ВИЧ и вирусом гепатита С.
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