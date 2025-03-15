Специалисты с Ямала посетили Волновахский округ и почтили память героев

Представители ЯНАО посетили Волновахскую станцию переливания крови в рамках рабочего визита. Ямальские специалисты почтили память героев и поддержали местное донорское движение, сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности округа.
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