Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила монографию "История Латвии". Она акцентирует внимание на последствиях политики Риги, включая героизацию нацистов и ущемление прав русскоязычных жителей, показав сложные двусторонние отношения.
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