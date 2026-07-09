Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 530 подписчиков

Мария Захарова представила монографию о политике Латвии

Мария Захарова представила монографию о политике Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова представила монографию "История Латвии". Она акцентирует внимание на последствиях политики Риги, включая героизацию нацистов и ущемление прав русскоязычных жителей, показав сложные двусторонние отношения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии