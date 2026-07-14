Россия бьёт по нефтезаводам, а украинские АЗС работают. Странно? Подпольщик объяснил, почему всё не так однозначно.
Россия бьёт по нефтезаводам, а украинские АЗС работают. Странно?
Комментарии
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Игорь Кузнецов
Я привёл цены в ответ на коментарий sergo galin. Конечно же эскалация военного противостояния с ВСУ должна была привести к дефициту топлива (ответ кратно большей последовал). Нужно некотоое время чтобы адаптироваться к ситуации, в том числе выяснить причины резкой разницы в цене на топливо по регионам России. И снова разрешают малым НПЗ производить топливо, конечно же низкого качества, с сокрытием части прибыли. Мера вынужденная, к сожалению.
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4 н.
Владимир Моргунов
Наши АЗС тоже работают. ТОЛЬКО БЕНЗИНА НЕТ ? В Казахстане стоимость моторного топлива-10 руб. ??? А 80 % бензина туда поставляет РОСНЕФТЬ ???? Одна радость, что не гласят всему миру, ЧТО РОСНЕФТЬ-НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ !!!!
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4 н.
ВМ
Владимир Моргунов
а главной голове даже в ухо не попало ???
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4 н.
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