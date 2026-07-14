☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 333 подписчика

Россия бьёт по нефтезаводам, а украинские АЗС работают. Странно?

Россия бьёт по нефтезаводам, а украинские АЗС работают. Странно?

Россия бьёт по нефтезаводам, а украинские АЗС работают. Странно? Подпольщик объяснил, почему всё не так однозначно.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Игорь Кузнецов
Я привёл цены в ответ на коментарий sergo galin. Конечно же эскалация военного противостояния с ВСУ должна была привести к дефициту топлива (ответ кратно большей последовал). Нужно некотоое время чтобы адаптироваться к ситуации, в том числе выяснить причины резкой разницы в цене на топливо по регионам России. И снова разрешают малым НПЗ производить топливо, конечно же низкого качества, с сокрытием части прибыли. Мера вынужденная, к сожалению.
Ответить
4 н.
Владимир Моргунов
Наши АЗС тоже работают. ТОЛЬКО БЕНЗИНА НЕТ ? В Казахстане стоимость моторного топлива-10 руб. ??? А 80 % бензина туда поставляет РОСНЕФТЬ ???? Одна радость, что не гласят всему миру, ЧТО РОСНЕФТЬ-НАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ !!!!
Ответить
4 н.
ВМ
Владимир Моргунов
а главной голове даже в ухо не попало ???
Ответить
4 н.