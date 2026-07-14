Россия бьёт по нефтезаводам, а украинские АЗС работают. Странно?

Игорь Кузнецов

Я привёл цены в ответ на коментарий sergo galin. Конечно же эскалация военного противостояния с ВСУ должна была привести к дефициту топлива (ответ кратно большей последовал). Нужно некотоое время чтобы адаптироваться к ситуации, в том числе выяснить причины резкой разницы в цене на топливо по регионам России. И снова разрешают малым НПЗ производить топливо, конечно же низкого качества, с сокрытием части прибыли. Мера вынужденная, к сожалению.