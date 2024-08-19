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Дирижер Гернец назвал любимую военную песню Владимира Путина

Дирижер Гернец назвал любимую военную песню Владимира Путина

Президент России Владимир Путин из всех военных песен особенно любит только одну. Ее название сказал начальник Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец в интервью ТАСС.

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