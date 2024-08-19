Дирижер Гернец назвал любимую военную песню Владимира Путина

Президент России Владимир Путин из всех военных песен особенно любит только одну. Ее название сказал начальник Военно-оркестровой службы Ленинградского военного округа подполковник Павел Гернец в интервью ТАСС.
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