Крупные торговые сети будут снабжать топливом в приоритете

Это поможет избежать повышения цен на продукты Автомобили, задействованные в поставках продуктов питания для крупных торговых сетей, будут снабжать топливом в приоритетном порядке, заявил "Вестям" зампредседателя правительства РФ Александр Новак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии