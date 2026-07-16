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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Крупные торговые сети будут снабжать топливом в приоритете

Крупные торговые сети будут снабжать топливом в приоритете

Это поможет избежать повышения цен на продукты Автомобили, задействованные в поставках продуктов питания для крупных торговых сетей, будут снабжать топливом в приоритетном порядке, заявил "Вестям" зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

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