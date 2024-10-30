Юрий Викторович Орлов, поздравляем Вас с Днём тренера! ⚽️ Спасибо за то, что все свои силы, знания и талант вы отдаёте нам, своим ученикам, помогая добиться успеха в спорте и взойти на пьедестал.
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Юрий Викторович Орлов, поздравляем Вас с Днём тренера! ⚽️ Спасибо за то, что все свои силы, знания и талант вы отдаёте нам, своим ученикам, помогая добиться успеха в спорте и взойти на пьедестал.