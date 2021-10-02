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Потопы, суды и скандалы: как коммунальные аварии уродуют квартиры звезд и их соседей

Потопы, суды и скандалы: как коммунальные аварии уродуют квартиры звезд и их соседей

Звезда сериалов Валерия Ланская пережила три ремонта и два потопа.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Потопы, суды и скандалы: как коммунальные аварии уродуют квартиры звезд и их соседей Потоки воды обрушились на 34-летнюю актрису накануне Нового года — 29 декабря.

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