Звезда сериалов Валерия Ланская пережила три ремонта и два потопа.СМОТРЕТЬ ВИДЕО: Потопы, суды и скандалы: как коммунальные аварии уродуют квартиры звезд и их соседей Потоки воды обрушились на 34-летнюю актрису накануне Нового года — 29 декабря.