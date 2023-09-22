Россиян возмутила выходка киргизов в Самаре. Только самарчане промолчали

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Виктор

а что вы все закон да закон Или что в Самаре мужики закончились(хотя видимо не только в Самаре) и будете вы всё это терпеть???, тогда так вам и надо, пусть трах..т ваших жён и дочерей,а вы всё будете ждать полицию и росгвардию.