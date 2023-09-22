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Россиян возмутила выходка киргизов в Самаре. Только самарчане промолчали

Россиян возмутила выходка киргизов в Самаре. Только самарчане промолчали

Сегодня в сети появилось довольно любопытное видео снятое в Самаре. Сам я, к сожалению, в этом прекрасном городе не был, но как пояснили в комментариях, события разворачивались на пешеходной улочке, как Арбат в столице.

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Комментарии
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В
Виктор
а что вы все закон да закон Или что в Самаре мужики закончились(хотя видимо не только в Самаре) и будете вы всё это терпеть???, тогда так вам и надо, пусть трах..т ваших жён и дочерей,а вы всё будете ждать полицию и росгвардию.
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1 час.
виталий панов
Это только начало цветочки,ягодки будут позже при попустительстве властей!Они все понимают только с позиции силы!Задержать,машину арестовать,а весь клан депортировать за свой счёт на родину,без права въезда в Россию!
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1 час.
Ингерман Ланская
судя по поведению пипла, это не самара, а куйбышев... с савейским пиплом - забитым и затравленным и с холопской психологией
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5 мин.

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