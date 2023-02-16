Эрик тен Хаг: «Барса» показывает лучший футбол за несколько лет. Видно, что он вдохновлен Кройффом»

Эрик тен Хаг высоко отозвался о качестве игры «Барселоны». Перед встречей с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы каталонский клуб не проигрывает 15 матчей подряд во всех турнирах и лидирует в Ла Лиге с 8-очковым отрывом.