Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Теперь у мигрантов своя полиция? В России начали работу представительства МВД Киргизии

Теперь у мигрантов своя полиция? В России начали работу представительства МВД Киргизии

Весьма странная инициатива реализована в нескольких городах России. Там были открыты представительства МВД Киргизии.

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Комментарии
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M
Malina
Целенаправлено разваливают Россию  изнутри. План Даллеса в действии... Дожили....Один вопрос к Гаранту: Вы историю хорошо учили???
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1 час.
Андрей Саввин
Ну, дай Бог, и СВД в помощь. Главное не промахнуться.
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1 час.
OKA OKA
А много ли в Киргизии русских? 😂
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58 мин.

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