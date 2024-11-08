Теперь у мигрантов своя полиция? В России начали работу представительства МВД Киргизии

Весьма странная инициатива реализована в нескольких городах России. Там были открыты представительства МВД Киргизии.
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