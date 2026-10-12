ФНС разъяснила порядок формирования кассовых чеков из-за ограничений в работе Яндекса

Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила о временных ограничениях в работе технической инфраструктуры компании «Яндекс» и её сервисов, из-за которых ряд пользователей может временно не получать кассовые чеки по расчетам за услуги и покупки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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