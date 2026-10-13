Чудотворный образ Божией Матери привезут в Новосибирск: где поклониться

Казанская Коробейниковская икона Божией Матери прибудет в Новосибирскую епархию 2 ноября. Главную святыню Алтая доставят в Вознесенский кафедральный собор.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Лучшие фильмы о В...
- АС Стюардесса из Нов...
- Лучшие фильмы о В...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым