Моя идеальная собака: бриарская овчарка

Я горда и счастлива! Наконец-то сбылась моя мечта – у меня есть пес, о котором мечтала всю жизнь! Я люблю крупных мохнатых собак, но чтобы шерсть не линяла, чтобы слюни не текли, чтобы слушался, но не заискивал и не боялся.