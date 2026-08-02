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Почему после истории с ЮрКиссом Люся Чеботина принципиально скрывает новые отношения

Почему после истории с ЮрКиссом Люся Чеботина принципиально скрывает новые отношения

«Пять лет ждала, пока встречаться начнем, а в итоге все продлилось пять месяцев», — этой фразой Люся Чеботина в интервью от 31 июля 2026 года подвела итог истории, которая, по ее признанию, долго казалась ей самой важной в жизни.

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