Что плохого принесли России реформы Петра I

Любители историиПолитикаЧто плохого принесли России реформы Петра I кадр из фильма Споры о значении деятельности Петра I начались в России ещё в конце XVIII века.Вернуться к статье54НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьVPValery PedanОднозначно можно утверждать, что ни один царь, ни один правитель, в том числе и советская власть в вариантах не задумывались над созданием максимально эффективной системы общественного устройства! Лишь выбирали крохи возможностей... Несмотря на то, что Инструкция под рукой! Ситуация, однако, парадоксальная...БОБорис ОсиповАльбина КолесниковаВ Русском государстве уже столько реформ прошло и каждая реформа вносит что то новое.snip snapнехороший человекЭлеонора КоганИ всё равно,он сделал много хорошего для России, построил Санкт-Петербург, создал флот,построил много кораблей.Комментировать
Свежие комментарии