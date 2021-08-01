Любители истории

75 269 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • виктор м
    А чем занимался КГБ? Следил за шириной штанов и длиной юбок?Горбачёв назвал 2...
  • виктор м
    А где был всемогущий КГБ?Горбачёв назвал 2...
  • виктор м
    А КГБ куда смотрел?Горбачёв назвал 2...

Что плохого принесли России реформы Петра I

Что плохого принесли России реформы Петра I

кадр из фильма Споры о значении деятельности Петра I начались в России ещё в конце XVIII века.

Вернуться к статье
54
Обсудить
Valery Pedan
Однозначно можно утверждать, что ни один царь, ни один правитель, в том числе и советская власть в вариантах не задумывались над созданием максимально эффективной системы общественного устройства! Лишь выбирали крохи возможностей... Несмотря на то, что Инструкция под рукой! Ситуация, однако, парадоксальная...
Борис Осипов
Альбина Колесникова
В Русском государстве уже столько реформ прошло и каждая реформа вносит что то новое.
snip snap
нехороший человек
Элеонора Коган
И всё равно,он сделал много хорошего для России, построил Санкт-Петербург, создал флот,построил много кораблей.

Картина дня

наверх