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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бегича из «Урала» удалили за троллинг соперника после гола на 93-й. Он показал «нос Буратино» ему в лицо

«Урал» сравнял счет в домашнем матче с «Ротором» (1:1) на третьей добавленной минуте: забил Мартин Секулич.

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