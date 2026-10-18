Именно это и произошло на площадке холдинга АГР в Калуге, где производят автомобили марки Tenet. Известно, что 9 октября на территорию предприятия упали обломки беспилотных летательных аппаратов – это произошло в ходе отражения атаки на ….
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