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Царьград

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Угольная зола США: $8,4 млрд в редкоземах для технологий будущего

Угольная зола США: $8,4 млрд в редкоземах для технологий будущего

Американские ученые из Техасского университета выяснили, что золоотвалы в США могут содержать до 11 млн тонн редкоземельных элементов, оцениваемых в $8,4 млрд.

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