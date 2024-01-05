НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

123 подписчика

Итурральде о пенальти «Барсы» на 93-й минуте: «Он был, но решение не единственно верное. Защитник рисковал, убирая руки за спину – красная при 11-метровом очевидна»

Итурральде о пенальти «Барсы» на 93-й минуте: «Он был, но решение не единственно верное. Защитник рисковал, убирая руки за спину – красная при 11-метровом очевидна»

В матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (2:1). Победный гол забил Илкай Гюндоган на 93-й минуте – он реализовал пенальти, назначенный за фол Дэйли Синкгравена, который был удален с поля.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх