Итурральде о пенальти «Барсы» на 93-й минуте: «Он был, но решение не единственно верное. Защитник рисковал, убирая руки за спину – красная при 11-метровом очевидна»

В матче 19-го тура Ла Лиги «Барселона» обыграла «Лас-Пальмас» (2:1). Победный гол забил Илкай Гюндоган на 93-й минуте – он реализовал пенальти, назначенный за фол Дэйли Синкгравена, который был удален с поля.