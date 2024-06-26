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Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит США

Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит США

© vk.com / Евгений Линин Американские ракетные комплексы у ВСУ управляются системами дальнего радиолокационного наблюдения, которые летают где-то над Атлантикой вне досягаемости наших радаров и наших систем поражения.

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Комментарии
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Traveller
Передайте Жене Линину (&quot;военному&quot; корреспонденту 🤣 ), что в ФАБ 3000 заряда куда меньше, чем 3000 кг.
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