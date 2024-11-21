Град и как с ним бороться

﻿Автор: Карина Соловьёва. Град – страшная штука действовать быстро, время на ответ после обнаружения цели – буквально несколько минут артиллерийскую установку «Эльбрус-А», заряжаешь 60-миллиметровыми ракетами «Алазань-9» – и вот уже в небо летит полукилограммовый заряд йодистого серебра… и вместо града на землю выпадает обычный благоприятный дождь.