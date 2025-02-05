Почему жители Кубани не хотят страховать своих животных, рассказал эксперт

Почему жители Кубани не хотят страховать своих животных, рассказал экспертНа Кубани домашних питомцев, по оценкам участников рынка, готовы застраховать порядка 15–20% владельцев, показал опрос на «Сравни.
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