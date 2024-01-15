❄ Следственный комитет напоминает родителям о важности контроля за зимним д...

Forwarded From Следственный комитет Беларуси❄ Следственный комитет напоминает родителям о важности контроля за зимним досугом детей, ведь их безопасность - ответственность взрослых:♦ не разрешайте детям играть у дороги .
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