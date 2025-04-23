Путин готовит Россию к затяжному сражению с Западом

Президент Владимир Путин готовит Россию к затяжному противостоянию с Западом. На заседании военно-промышленной комиссии, которое состоялось 23 апреля, Путин поставил задачу наращивать современные виды вооружений и разрабатывать новые.
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