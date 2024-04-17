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Овечкин в матче с "Филадельфией" сократил отставание от рекорда Гретцки до 41 гола

Овечкин в матче с "Филадельфией" сократил отставание от рекорда Гретцки до 41 гола

Нападающий российского хоккейного клуба "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает погоню за рекордом канадского хоккеиста Уэйна Гретцки в рейтинге лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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