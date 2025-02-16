Экспедиция к предкам: храм Гора (Хора) в Эдфу

Храм в Эдфу был посвящён богу Хору, изображавшемуся в виде человека с головой сокола. Это был второй по величине храм Древнего Египта после храма в Карнаке.
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