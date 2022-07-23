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    Анна! Удачи, удачи и еще раз удачи!!!Анна Нетребко выс...

Глава МИД Боливии боится, что конфликт на Украине может перерасти в третью мировую войну

В Боливии считают, что конфликт на Украине может даже перерасти в третью мировую, пишут РИА Новости. Свои опасения касательно того, что сложившаяся ситуация может перерасти в глобальное военное противостояние, выразил глава МИД Рохелио Майта.

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