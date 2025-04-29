В Chow Chow на Солянке запустят корейское меню

В Chow Chow с 5 мая запускается новое специальное меню, посвящённое традициям корейской кухни. В Chow Chow под одной крышей собрали хиты Юго-Восточной Азии, в основном популярные блюда китайской, тайской и вьетнамской кухни, а теперь в меню от шеф-повара Сергея Иванова путешествие по вкусам корейской кухни, а майские солнечные дни Chow Chow встречает двумя летними верандами.