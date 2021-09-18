Мобильные противотанковые группы военной базы ЮВО сорвали планы условного противника в горах Южной Осетии

Подразделения противотанкистов, вооруженные комплексами ПТРК «Корнет», используя складки местности в условиях горного полигона Дзарцем, скрытно выдвинулись на позиции и уничтожили бронетехнику условного противника из засады.
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