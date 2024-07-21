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Царьград

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На трассе из России в Монголию обрушился мост

На трассе из России в Монголию обрушился мост

На территории Бурятии из-за обрушения моста в реку чуть не упал легковой автомобиль.В Бурятии на федеральной трассе в Монголию произошло частичное обрушение моста через реку Большой Запгисан на федеральной трассе.

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