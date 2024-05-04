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В Белгороде прогремел взрыв: пять человек пострадали

В Белгороде прогремел взрыв: пять человек пострадали

Пожарные ликвидируют два очага возгорания. Пять человек пострадали в результате взрыва в Белгороде. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, добавив, что лично выехал на место происшествия.

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