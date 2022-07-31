В Петербурге начался военно-морской парад

В Северной столице начался парад Военно-Морского флота, передает корреспондент «Росбалта». В 10 утра на стрелке Васильевского острова зажглись Ростральные колонны, затем начало парада ознаменовалось залпом из 12 орудий, который дала артиллерийская батарея у Петропавловской крепости.