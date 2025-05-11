Эксперт объяснила опасность шуточного общения с мошенниками

Злоумышленники могут записать голос и интонацию, а затем использовать это в дальнейших схемах обмана Диалоги с мошенниками даже в шуточной форме крайне опасны, поскольку все равно дают злоумышленникам некоторую информацию.
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