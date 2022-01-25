Алчевский меткомбинат стал локомотивом экономики ЛНР – Пасечник

Сегодня глава Республики вместе с новым инвестором предприятия, гендиректором ЮГМК Евгением Юрченко осмотрели работу кислородно-конвертерного цеха Алчевского металлургического комбината, после чего состоялась встреча с коллективом предприятия.
Сегодня глава Республики вместе с новым инвестором предприятия, гендиректором ЮГМК Евгением Юрченко осмотрели работу кислородно-конвертерного цеха Алчевского металлургического комбината, после чего состоялась встреча с коллективом предприятия.
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