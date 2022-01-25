News Front - Новостной Фронт

8 535 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Петров
    Донбасцы будут стоять насмерть за своих детей и стариков! НАТОвцам даже и не снилось, на что способны эти убиваемые К...Фатальный просчет...
  • Татьяна Сухова
    Какая дебильная статья.Автору надо дамские романы писать .Такой стиль как раз подходит .Но не освещать такие события....Камера так камера...
  • Анна Кузьмина
    Считаю, что Россия решила действовать. Но, как честный противник,  предупреждает,  даёт последний шанс Западу решить ...Эпоха западного д...

Алчевский меткомбинат стал локомотивом экономики ЛНР – Пасечник

Алчевский меткомбинат стал локомотивом экономики ЛНР – Пасечник

Сегодня глава Республики вместе с новым инвестором предприятия, гендиректором ЮГМК Евгением Юрченко осмотрели работу кислородно-конвертерного цеха Алчевского металлургического комбината, после чего состоялась встреча с коллективом предприятия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх