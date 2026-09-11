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Происшествия

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В Ивановской области сотрудники Госавтоинспекции и отряд ЮИД провели для первоклассников интерактивную экскурсию по безопасности

В Ивановской области сотрудники Госавтоинспекции и отряд ЮИД провели для первоклассников интерактивную экскурсию по безопасности

Для первоклассников МБОУ «Средняя школа № 41» города Иваново дорожные полицейские совместно с педагогами и активистами школьного отряда Юных инспекторов движения организовали познавательное практическое занятие — «Экскурсию дорожной безопасности».

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