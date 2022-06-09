В Уссурийске началась подготовка ко Дню молодежи

В Уссурийске началась подготовка ко Дню молодежи

25 июня в Уссурийске отметят День молодежи (0+). В честь праздника на центральной площади города будут организованы тематические площадки, а вечером жителей и гостей города ждет "Фестиваль музыки".

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