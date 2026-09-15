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Психолог Кольцова: взрослые люди не любят сленг, потому что боятся возраста

Психолог Кольцова: взрослые люди не любят сленг, потому что боятся возраста

Раскованность молодого поколения довела россиян до нервной дрожи. Главными врагами спокойствия внезапно стали не пробки и не громкие соседи сверху: старшее поколение взбесил молодежный сленг.

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