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Царьград

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Пьяный петербуржец заплатил 200 тысяч полицейскому за попытку наезда

Пьяный петербуржец заплатил 200 тысяч полицейскому за попытку наезда

Житель Санкт-Петербурга, пытавшийся в нетрезвом состоянии наехать на сотрудника полиции в Гатчинском районе Ленинградской области, выплатил пострадавшему 200 тысяч рублей.

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