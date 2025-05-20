Алексей Воробьев подогрел слихи о тайной свадьбе: вышел в свет с обручальным кольцом

Певец Алексей Воробьев перестал скрывать обручальное кольцо После недавних сообщений в прессе о секретном бракосочетании известного артиста и оперной дивы Аиды Гарифуллиной, появились наглядные подтверждения его нового семейного положения.
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