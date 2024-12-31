Киевские власти в рамках "дерусификации" вынуждают украинцев отмечать Рождество 25 декабря вместо 7 января, рассказал в беседе с "Известиями" бывший народный депутат Украины, член международного общественного движения "Другая Украина" Спиридон Килинкаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии