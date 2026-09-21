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Царьград

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Развод: Супруга Стаса Михайлова объявила о расставании в соцсетях

Развод: Супруга Стаса Михайлова объявила о расставании в соцсетях

Супруга артиста Стаса Михайлова, Инна, объявила о расставании с ним через соцсети. Пара, знакомая с 2006 года и поженившаяся в 2011 во Франции, воспитывает двух дочерей.

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