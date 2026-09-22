Глобальные Vivo X500 и Vivo X500 Pro Max получат уменьшенные аккумуляторы — разница до 2200 мА•ч

Европейская сертификация раскрыла батареи международных версий, и они заметно отличаются от китайских В базе европейского реестра EPREL появились три смартфона Vivo с номерами V2621, V2622 и V2610, которые связывают с глобальными версиями X500, X500 Pro и X500 Pro Max.