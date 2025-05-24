«Отсыпаться» — это вредно: ученые довели, что длительный сон более 9 часов ускоряет старение мозга Ольга БезродняяНедавние исследования обнаружили, что продолжительный сон более 9 часов не только ускоряет старение мозга, но и отрицательно сказывается на когнитивных функциях.
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