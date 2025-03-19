ЦРУ в 1968 году пыталось скрыть один из документов о покушении на Кеннеди

Центральное разведывательное управление США и спецслужбы Австралии в 1968 году пытались не допустить рассекречивания одного из документов о покушении на 35-го американского президента Джона Кеннеди, следует из материалов, опубликованных на сайте Национального архива Соединённых Штатов.
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