Более 21 тысячи жителей Евросоюза с начала года посетили Россию в качестве туристов

Чаще других с такой целью приезжали граждане Германии Более 21 тысячи жителей стран Евросоюза решили пересечь российскую границу с начала года в качестве туристов, зачастую с такой целью приезжали граждане Германии, Эстонии и Польши, следует из данных статистики, которые оказались в распоряжении РИА Новости.