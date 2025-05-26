Более 21 тысячи жителей Евросоюза с начала года посетили Россию в качестве туристов

Чаще других с такой целью приезжали граждане Германии Более 21 тысячи жителей стран Евросоюза решили пересечь российскую границу с начала года в качестве туристов, зачастую с такой целью приезжали граждане Германии, Эстонии и Польши, следует из данных статистики, которые оказались в распоряжении РИА Новости.
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